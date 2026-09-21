Identifican a joven atropellado en Juárez por conductor ebrio

Familiares del joven fallecido buscan testigos del accidente en el paso elevado para evitar la liberación del presunto responsable.

Como Israel David Tadeo Medellín Sánchez, de 18 años de edad, fue identificado el joven que perdió la vida luego de ser atropellado por un conductor que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol. Tras el impacto, la víctima cayó desde el paso elevado de la avenida Paseo de Juárez, en el municipio de Juárez.

Israel era un joven de casa, quien apenas el pasado 29 de junio había cumplido la mayoría de edad y que recientemente había egresado de la carrera de Motores de Diésel del CONALEP “Don Benjamín Salinas”, ubicado en Juárez, municipio en donde también vivía con su familia.

La tragedia ocurrió cuando el conductor de una camioneta Chevrolet tipo pick up en color gris, quien no ha sido identificado de manera oficial, invadió la banqueta y arrolló al joven.

En su intento de escapar, el hombre chocó contra un taxi, siendo detenido en el lugar de los hechos.

Sin embargo, ahora, en medio del dolor, la familia de Israel enfrenta otra preocupación: la falta de cámaras de videovigilancia en la zona podría dificultar la integración de la carpeta de investigación y con ello el presunto responsable quedaría libre.

Ante esta situación, sus familiares buscan al menos tres testigos presenciales que puedan aportar información.

Si usted vio lo ocurrido, puede comunicarse con la familia Medellín Sánchez al 81 1904 1084.

Los testigos deberán presentarse a partir de las 10 de la mañana de este lunes en las instalaciones del CODE. La familia también informó que, si alguna persona necesita apoyo para trasladarse, ellos mismos pueden acudir por ella.

Mientras tanto, los restos de Israel serán velados a partir de las 12 del mediodía en las Capillas Jardín de Santa María, ubicadas sobre la avenida Juárez, en la colonia Chulavista, en el municipio de Guadalupe.

Después, sus restos serán trasladados para descansar en el Jardín de Santa María Parque Funeral.