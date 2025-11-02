Identifican a hombre ultimado en plaza principal de Allende

La víctima recibió al menos dos impactos de bala cuando se encontraba a bordo de una camioneta en las inmediaciones del municipio

El hombre que fue ejecutado en Allende durante la tarde a metros de la plaza principal fue identificado.

De acuerdo a una fuente policíaca señaló que se trata de Álvaro Escamilla de 51 años de edad quien se dedicaba como "Contador" en un despacho contable, que tenia en Allende y Montemorelos.

Fue al menos en dos ocasiones que le dispararon a una corta distancia cuando se encontraba como copiloto en una camioneta RAM.

En el lugar localizaron dos casquillos percutidos de arma corta mismas que fueron recabadas por las autoridades del departamento de periciales.

Las autoridades de la policía local esperan la llegada de elementos del servicio médico forense.