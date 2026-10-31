Identifican a hombre que muere herido por arma blanca en Linares

Las autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones realizan las averiguaciones de los hechos y para tratar de dar con el atacante.

Un hombre que ingresó al hospital Provileón en el municipio de Linares por herida de arma blanca falleció; ya fue identificado.

De acuerdo a una fuente policiaca ligada a las investigaciones, señaló que el reporte se registró a las 14:55 horas cuando daban cuenta de una persona que ingresó herida al Hospital General en Linares.

El hombre fue identificado como Juan Martínez Venegas Rodríguez, de 42 años de edad.

Señalaron que, tras su ingreso, fue atendido por el Departamento de Urgencias y presentaba una lesión por arma blanca; posteriormente, a las 19 horas, confirman que habría perdido la vida.

Las autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones realizan las averiguaciones de los hechos y para tratar de dar con el atacante.

Agentes ministeriales dialogan con familiares de Venegas Rodríguez para esclarecer los hechos y los motivos por los cuales fue atacado con arma blanca.

Las autoridades esperan la llegada de elementos periciales para dirigirse al lugar donde sucedió el acontecimiento.