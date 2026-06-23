Identifican a hombre hallado sin vida en el lago del Santa Lucía

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre presuntamente acudió al evento recreativo que se realiza en la zona del Parque Fundidora

Fue identificado el hombre que murió presuntamente tras haber acudido al Fan Fest instalado en el Parque Fundidora, en Monterrey.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que se trata de Alexander Hernández, de 32 años de edad, originario de Tampico, Tamaulipas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre habría asistido al evento futbolístico antes de ser localizado sin vida en el Paseo Santa Lucía, muy cerca de la zona donde se desarrollaban las actividades del Fan Fest.

El hallazgo ocurrió en el cuerpo de agua ubicado junto a las avenidas Constitución y Fundidora, en la colonia Obrera.

Tras el reporte, agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones.

Entre los indicios localizados por las autoridades se encontraba una bolsa tipo morral de color naranja, así como varios vasos de plástico alusivos al Fan Fest.

Estos objetos fueron asegurados e integrados a la carpeta de investigación para reconstruir las últimas horas de la víctima.

De manera preliminar, la Fiscalía informó que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que una posible asfixia por sumersión se mantiene como una de las principales líneas de investigación.

Sin embargo, serán los resultados de la autopsia los que determinen de manera oficial la causa del fallecimiento.

Al momento de ser encontrado, Alexander Hernández vestía una camiseta roja, pantalón negro y tenis blancos.

Las autoridades también buscan establecer cómo ocurrió el incidente, ya que el área donde fue localizado el cuerpo tiene una profundidad aproximada de entre uno y 1.20 metros, por lo que continúan las indagatorias para esclarecer las circunstancias de su muerte.