Identifican a hombre asesinado en Montemorelos; mujer grave

El hombre perdió la vida en el lugar por un impacto de bala en la cabeza; el cual fue identificado como Eduardo Cruz Coronado, a quien conocían como Lalo

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Una pareja fue atacada a balazos en Montemorelos durante la noche y parte de esta madrugada en la colonia Ladrillera.

Los hechos sucedieron en la calle Doctor Oscar García González, cruce con Otilio Montaño en colonia Emiliano Zapata.

Fue en un taller de motocicletas donde se registró el ataque a balazos; hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon contra una pareja que se encontraba en el sitio.

El hombre perdió la vida en el lugar por un impacto de bala en la cabeza; el cual fue identificado como Eduardo Cruz Coronado, a quien conocían como Lalo.

Mientras que una mujer resultó lesionada en el ataque a balazos, fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja al hospital General de urgencias.

Una fuente policiaca ligada a las investigaciones señaló que la mujer fue identificada como Ericka Yesenia Vázquez Saenz, de 34 años de edad, originaria de Allende y con domicilio en la colonia Miguel Hidalgo por calle Ricardo Flores Magón.

Informaron que la mujer se encuentra en estado grave, tras ingresar al Hospital General con impactos de bala.

Los elementos del departamento de Periciales recabaron más de 24 casquillos percutidos de arma larga.

Agentes ministeriales investigan el móvil del ataque registrado en el taller de motocicletas.