Identifican a fallecidos durante ataque armado en festejo

El hecho violento se registró la noche del martes en la colonia Plutarco Elías Calles, donde desconocidos abrieron fuego contra personas que estaban conviviendo

Los jóvenes quienes perdieron la vida luego de un ataque armado la noche del martes en la colonia Plutarco Elías Calles, en Monterrey, ya fueron identificados por las autoridades.

El primero fue identificado como Luis Donaldo Jesús Guerrero Delgadillo, de 28 años, quien murió afuera de la vivienda ubicada en la calle Segunda Privada donde se realizaba un festejo.

La otra víctima se trata de Edgar Macias Góngora quien fue trasladado grave a la unidad médica de Aztlán, donde murió momentos después.

Al momento las autoridades continúan con la investigación para dar con el paradero de él o los atacantes de este hecho violento.