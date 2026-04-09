Identifican a fallecido en incendio de vivienda en Allende

Tras la realización de pruebas, autoridades identificaron a la víctima como Orlando Guadalupe Ledesma Flores, de 20 años, quien murió calcinado

Autoridades indicaron que se trata de un joven, cuyo cuerpo fue hallado calcinado en el interior de una vivienda que se incendió en el municipio de Allende, por lo que a investigan su muerte.

El incendio se registró el domingo 29 de marzo alrededor de las 7:18 horas en la calle Gonzalo Salazar en su cruce con la calle Juan Salazar, en la colonia Bernardo Reyes, en el citado municipio.

En primera ocasión suponían que se trataba de un adulto mayor quien recolectaba basura, pero fue descartado pues la Policía lo observó días después por la vivienda que terminó en pérdida total pues era su inmueble.

En pruebas de ADN que fueron indicios recabados en el anfiteatro de la Fiscalía se definió que se trataba de Orlando Guadalupe Ledesma Flores, de 20 años, quien murió calcinado.

Ese día, un domingo por la mañana recibieron el llamado de emergencia y elementos de Protección Civil arribaron para controlar el fuego y al terminar se percataron que estaba el cuerpo de una persona sin vida.

Posteriormente elementos ministeriales arribaron al lugar del incendio y solicitaron la intervención de elementos periciales.

Ahora los agentes ministeriales investigan la muerte del joven pues este no era su domicilio.