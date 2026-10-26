Identifican a encargado de depósito asesinado en Linares

Rigoberto Pérez Camarillo, de 47 años, conocido como ‘La Rana’, fue atacado en un depósito de la colonia La Petaca; investigan el móvil del crimen

Quién fue atacado a balazos durante el fin de semana fue identificado y se trataba del encargado de un depósito en la Petaca en Linares.

El hombre fue identificado como Rigoberto Pérez Camarillo de 47 años de edad a quién le apodaban la Rana.

De acuerdo al parte de las autoridades señalaron que los hechos se registraron en un depósito localizado en la calle Adolfo Prieto entre Francisco Villa y Avenida Las Américas en la Colonia la Petaca.

De acuerdo a testigos señalaron que presuntamente una persona arriba en un vehículo y disparó contra Pérez Camarillo.

En el lugar arribaron los cuerpos de emergencia y revisaron el cuerpo de la persona sin embargo ya no contaba con signos de vida.

El lugar donde se registró el ataque fue acordonado por las autoridades ministeriales y la policía local y fueron elementos peritos de la fiscalía que recabaron algunas evidencias.

Los agentes ministeriales investigan el móvil del ataque a balazos.