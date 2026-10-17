Identifican a ejecutados frente a depósito en Linares

Hombres armados irrumpieron frente al depósito y accionaron las armas de fuego, muriendo uno en el lugar y el segundo habría fallecido en el hospital.

Las dos personas que fueron ejecutadas en el municipio de Linares durante la noche del jueves frente a un depósito fueron identificadas, y uno que resultó lesionado.

Las personas fueron identificadas como Marco Antonio Ortiz Gómez, de 56 años de edad, y Jesús Rafael Galván Doria, de 36 años; laboraban en un depósito donde se registró el ataque, mientras que otro era vigilante en el ISSTE y apoyaba en el negocio la venta de cerveza en la colonia Provileón.

En la ejecución, un hombre resultó lesionado por impactos de bala, identificado como Luis Francisco Jasso Reyes, de 60 años de edad.

El ataque a balazos se registró en el cruce de las calles Ocote número 412B en su cruce con la calle Avenida Nogal, frente a un depósito de la colonia Provileón en el citado municipio.

Hombres armados irrumpieron frente al depósito y accionaron las armas de fuego, muriendo dos en el lugar; Luis Francisco fue trasladado al hospital por los impactos de bala.

Elementos de la Policía Ministerial investigan el móvil del ataque a balazos en el negocio.

Las investigaciones se extendieron hasta las primeras horas de la madrugada de este fin de semana al sur del estado.