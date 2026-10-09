Identifican a ejecutados del Cerro de la Campana

El ataque ocurrió poco después de las 8 de la noche sobre la calle Novena Avenida, en el cruce con Mina, donde quedaron sin vida dos jóvenes.

Una plática en la vía pública terminó en tragedia, luego de que hombres armados sorprendieran a dos hombres y les dispararan en calles de la colonia Cerro de la Campana, al sur de Monterrey.

El ataque ocurrió poco después de las 8 de la noche sobre la calle Novena Avenida, en el cruce con Mina, donde quedaron sin vida dos jóvenes.

Las víctimas fueron identificadas por vecinos como Javier, de 17 años, quien murió a consecuencia de los disparos.

Durante el ataque también resultó lesionado José Juan, de 42 años, quien fue auxiliado y trasladado de emergencia para recibir atención médica.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los dos jóvenes se encontraban platicando cuando fueron sorprendidos por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de escapar.

La zona quedó acordonada por las autoridades, mientras agentes investigadores y peritos trabajaban en la escena para localizar evidencias que permitan establecer cómo ocurrió el ataque y ubicar a los responsables.

Por las condiciones encontradas en el sitio, se presume que los dos jóvenes pudieron haberse desplazado en una motocicleta, aunque esta versión todavía es investigada por las autoridades.

Hasta el momento no se ha establecido el móvil del doble homicidio.