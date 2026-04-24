Identifican a detenido tras robo de camioneta y persecución

El detenido despojó de una camioneta a empleados de la empresa ferroviaria Kansas City, iniciando una persecución que finalizó en la avenida Gonzalitos

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Un hombre identificado como José Pilar L., de 40 años de edad, fue detenido tras robar una camioneta y protagonizar una persecución de varios kilómetros, la cual concluyó en el cruce de Gonzalitos y Orizaba, en la colonia Mitras Norte, en Monterrey.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:00 horas, cuando elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de prevención y vigilancia y fueron abordados por un hombre de 47 años, quien solicitó auxilio al señalar que minutos antes le habían robado su camioneta Nissan NP300 blanca, con placas PS-8767-A, propiedad de la empresa ferroviaria Kansas City Southern de México.

El afectado relató que dejó la unidad encendida mientras descendió a comprar comida en el cruce de Guerrero y avenida Los Ángeles, momento que fue aprovechado por un hombre en situación de calle, quien abordó la camioneta y, tras forcejear con dos trabajadores que permanecían en el interior, los amenazó y huyó del lugar.

Los oficiales ubicaron el vehículo señalado y comenzaron la persecución, mientras personal del C4 Monterrey daba seguimiento a la ruta de escape, que incluyó avenidas como Guerrero hacia el norte y Ruiz Cortines al poniente, recorriendo aproximadamente ocho kilómetros.

Durante la huida, el presunto responsable se impactó en el cruce de Ruiz Cortines y Reynosa contra una patrulla identificada con el número 422, sin embargo, continuó su marcha hasta incorporarse a Gonzalitos con dirección al norte.

Antes de llegar al cruce con Orizaba, un comandante utilizó una patrulla Charger, asignada a labores encubiertas y de inteligencia, para impactar la camioneta y poner fin a la persecución.

La unidad robada terminó proyectada hacia el estacionamiento de una plaza comercial.

El conductor intentó huir a pie, pero fue copado y detenido de inmediato por los uniformados.

Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.