Identifican a conductor que irrumpió con camioneta en Sendero

Tras abandonar la plaza, guardias de proximidad iniciaron una persecución y lograron darle alcance cuando circulaba por la parte trasera del inmueble

Las autoridades identificaron como Mario "N", de 38 años, al hombre que la mañana de este sábado ingresó con una camioneta al interior de Plaza Sendero La Fe, en el municipio de Apodaca, causando daños en el inmueble y provocando momentos de pánico entre trabajadores y clientes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca, el conductor, al volante de una camioneta Ford F-150 roja con placas del estado de Durango, derribó el acceso norte de la plaza y recorrió varios metros por el interior del centro comercial, donde dañó vidrios, marcos de aluminio, islas, bancas, jardineras y diverso mobiliario, para posteriormente salir por la puerta sur.

Tras abandonar la plaza, guardias de proximidad iniciaron una persecución y lograron darle alcance cuando circulaba por la parte trasera del inmueble.

Al intentar cerrarle el paso con una patrulla, el conductor la impactó, aunque finalmente fue sometido y detenido por los oficiales.

Durante la detención, los policías le aseguraron una réplica de arma de fuego. Además, dos guardias de proximidad resultaron con diversos golpes durante la intervención.

De manera preliminar, trascendió que el hombre aseguraba que era perseguido por personas armadas, versión que ya es investigada por las autoridades. Mario "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.