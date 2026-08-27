Identifican a chofer de revolvedora de accidente en Paseo Leones

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, informó que la Agencia Estatal de Investigaciones mantiene operativos para localizar al responsable

El conductor de la revolvedora involucrada en el accidente ocurrido la semana pasada sobre la avenida Paseo de los Leones, en la zona de Cumbres, donde perdió la vida Monserrat, una menor de 17 años, ya fue plenamente identificado, aunque hasta el momento permanece prófugo.

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, informó que la Agencia Estatal de Investigaciones mantiene operativos para localizar al responsable y ponerlo a disposición de la autoridad ministerial para que rinda su declaración.

“Finalmente se pudo individualizar a la persona que conducía este camión. En este momento la Agencia Estatal de Investigaciones se encuentra en el proceso de búsqueda de esa persona para eventualmente tener su entrevista del Ministerio Público”, dijo Orozco.

El funcionario explicó que las autoridades ya cuentan con información suficiente sobre la identidad del conductor, así como datos relacionados con el sitio donde podría ser localizado.

Además, las investigaciones permitieron descartar la primera versión que señalaba que la pesada unidad se había quedado sin frenos. De acuerdo con el dictamen de causalidad, el accidente habría ocurrido debido a una falta de pericia por parte del conductor.

“El dictamen de causalidad revela hasta el momento una impericia por parte del conductor”, precisó el vicefiscal.

A esta situación se suma el hecho de que el conductor abandonó el lugar después del accidente, circunstancia que podría agravar su situación jurídica.

De acuerdo con lo señalado por la autoridad, el hombre es investigado por los delitos de homicidio culposo grave, lesiones graves y daño a la propiedad ajena de culpa grave.

La fiscalía omitió dar alguna opinión o bien confirmar lo publicado por el padre de la menor, Martín de León. En la publicación el De León precisa que la pesada unidad pertenece a la empresa comercializadora Delta Dibal, la cual está a nombre de Fernando Bilbao Arrieta, quien sería yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.