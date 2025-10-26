Identifican a chofer de R-220 fallecido al discutir con pasajero

En redes sociales, usuarios enviaron sus condolencias a la familia del conductor. Sus compañeros aseguraron que era una persona que 'no se metía con nadie'

De acuerdo con redes sociales, fue identificado el conductor de la Ruta 220 Provileón que perdió la vida tras discutir con un pasajero la tarde del pasado viernes en el centro de Monterrey.

Se trata de Lino Becerra, habitante del municipio de Escobedo, quien se dedicaba a la conducción de la ruta urbana. Usuarios de redes sociales lo describen como un amante de los caballos y "mirada noble".

Familiares y propios compañeros de la ruta lo descien como un "jinete del asfalto" quien sabía controlar el caos de la ciudad "con temple y dignidad", una persona que no se metía con nadie, además de ser un "buen consejero".

Este hecho generó indignación en redes sociales, donde algunos alegan que la violencia no es la solución, mientras que otras envían sus condolencias a los seres queridos del conductor y lamentan lo sucedido al expresar que los choferes necesitan una mayor protección durante el recorrido de las unidades.

De acuerdo con información, el hecho ocurrió sobre la avenida Madero, en su cruce con Bernardo Reyes, cuando el conductor presentó diversas complicaciones de salud cuando protagonizaba una discusión con Alfredo "N", de 45 años, aparentemente por un cambio en la ruta del camión.

Testigos de este hecho mencionaron que el conductor presentó complicaciones para respirar y momentos después, comenzó a convulsionar dentro de la unidad hasta perder la vida.

En tanto, autoridades lograron detener al presunto responsable de la muerte de Lino Becerra, quien ahora se encuentra a disposición del Ministerio Público.