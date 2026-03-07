Identifica Fiscalía a responsables de fraude por mega tanda

El caso salió a la luz pública cuando decenas de personas denunciaron haber sido víctimas de un esquema de tandas promovido a través de redes sociales.

El caso del presunto fraude relacionado con una mega tanda por alrededor de 27 millones de pesos continúa generando inconformidad entre las víctimas pues hasta el momento no hay detenidos pese a estar identificados los presuntos.

Y es que el fiscal del estado, Javier Flores Saldivar aseguró que ya tienen identificadas a las personas presuntamente involucradas en el fraude y que las investigaciones se encuentran prácticamente concluidas, por lo que las carpetas de investigación están en proceso de judicialización.

“Las denuncias de las tandas siguen pendientes de judicializar, están prácticamente resueltas, identificados los responsables y estamos pendientes a proceder la judicialización”, señaló el fiscal al término de la reunión de seguridad.

De acuerdo con los testimonios de los afectados, una mujer identificada como Ingrid organizaba estas tandas virtuales.

A raíz de ello, los afectados presentaron denuncias ante la Fiscalía estatal y estimaron que el monto total del presunto fraude podría alcanzar los 27 millones de pesos.

Apenas el jueves, un grupo de afectados integrado por seis mujeres y un hombre acudió ayer al Congreso del Estado para exigir a las autoridades que se aceleren las investigaciones y se proceda legalmente contra los responsables.