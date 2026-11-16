Para atender la demanda, el Instituto habilitó más de 100 módulos de atención y dispuso de personal especializado para orientar a los ciudadanos

El Instituto de Control Vehicular (ICV) registró una asistencia superior a 7 mil 500 personas durante su Brigada Especial de Regularización de Vehículos Foráneos, realizada en la Delegación Santa Cruz, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Durante la jornada, los asistentes acudieron para aprovechar los descuentos en la regularización de vehículos con placas de otras entidades, así como las tarifas especiales para tramitar por primera vez la licencia de conducir.

Para atender la demanda, el Instituto habilitó más de 100 módulos de atención y dispuso de personal especializado para orientar a los ciudadanos y facilitar sus trámites.

El director general del ICV, Carlos Comsille, destacó que estas brigadas forman parte de un modelo de atención territorial que complementa la digitalización de los servicios y busca acercar los trámites a las comunidades.

“Nos da mucho gusto ver la respuesta de la ciudadanía. En el ICV queremos que cumplir sea cada vez más fácil. Por eso, además de ampliar nuestros servicios digitales, estamos saliendo de nuestras oficinas para llevar la atención directamente a donde está la gente”, expresó.

Mantienen subsidios y descuentos para regularizar vehículos

Como parte del programa de regularización de vehículos foráneos, durante noviembre se mantiene el subsidio del 100 por ciento en el cambio de propietario y una cuota fija de 5 mil 865 pesos para el alta vehicular.

Asimismo, durante la brigada se ofrecieron tarifas especiales para quienes buscaban obtener su licencia de conducir por primera vez.

El titular del Instituto también invitó a la población a aprovechar los descuentos del Buen Fin, vigentes del 13 al 17 de noviembre, que contemplan:

40 por ciento de descuento en la renovación de licencias para el público en general, mediante el portal icvnl.gob.mx y la aplicación móvil ICVNL.

en la renovación de licencias para el público en general, mediante el portal icvnl.gob.mx y la aplicación móvil ICVNL. 50 por ciento de descuento para personas de 65 años o más, quienes pueden realizar el trámite tanto de manera digital como presencial.

Coordinación entre dependencias para acercar servicios

Durante el evento, Comsille señaló que la colaboración entre dependencias e instituciones permite ampliar el alcance de los servicios públicos y atender de manera integral las necesidades de la población.

“Los problemas y necesidades de los ciudadanos no se dividen por dependencias. Por eso, las soluciones tampoco deben construirse de manera aislada. Cada institución tiene sus responsabilidades, pero cuando trabajamos de manera coordinada podemos atender mejor a la ciudadanía”, señaló.

En la jornada también participaron el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, así como autoridades municipales de Guadalupe y Juárez, quienes destacaron la importancia de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Ante la elevada afluencia, las autoridades recomendaron suspender la recepción de nuevas personas para salvaguardar la seguridad y el bienestar de los asistentes.

El ICV informó que realizará una nueva brigada en próximas fechas para continuar atendiendo la demanda ciudadana. Los detalles serán anunciados a través de sus canales oficiales.