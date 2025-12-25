Icónica juguetería de Gonzalitos dice adiós a Santa Claus

La despedida de este recinto icónico se concreta este mes diciembre, dejando tras de sí un legado de nostalgia en Monterrey

Este diciembre de 2025 quedará marcado en la memoria de Monterrey. No sólo por las fiestas, sino por el cierre de un lugar que acompañó la infancia de generaciones: la sucursal de Julio Cepeda Jugueterías en Gonzalitos.

Desde agosto, la empresa anunció que esta emblemática tienda bajaría definitivamente sus cortinas por decisiones comerciales. La noticia provocó nostalgia entre miles de regiomontanos que crecieron recorriendo sus pasillos, primero de la mano de sus padres y hoy junto a sus hijos y nietos.

Una tradición en cada Navidad

En los últimos días de apertura, familias completas acudieron una vez más, sabiendo que sería la última Navidad en este lugar que se convirtió en tradición obligada cada diciembre.

Para muchos clientes, el cierre no sólo significa perder una tienda, sino despedirse de recuerdos, rituales y momentos que marcaron su historia familiar.

Julio Cepeda Gonzalitos, la sucursal más grande de la cadena en todo el país, fue durante décadas un punto de encuentro en temporadas especiales, especialmente en Navidad, cuando la emoción se mezclaba con ilusión y sonrisas infantiles.

La juguetería continuará operando

Aunque algunos temieron que el cierre representara el fin de la empresa, la familia Cepeda aclaró que sólo se trata del cierre de esta sucursal. El resto de las tiendas y la plataforma en línea continuarán operando.

Hoy, el inmueble se prepara para cerrar una etapa, pero deja una huella profunda en la memoria colectiva de Monterrey.

Julio Cepeda Gonzalitos se despide, poniendo punto final a una tradición regiomontana que vivirá para siempre en los recuerdos de quienes crecieron creyendo en la magia de sus juguetes.