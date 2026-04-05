Iban al Parque Fundidora, familia choca camioneta

Al impactarse en ese cruce de calles, la camioneta donde viajaba la familia fue proyectada contra una de las columnas del Metro.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una familia que se dirigía al Parque Fundidora resultaron con golpes, luego de que la camioneta en que viajaban fue impactada y proyectada contra una columna del Metro.

A las 10 de la mañana del martes, unidades de la Cruz Roja y Protección Civil fueron movilizadas hasta el cruce de Félix U. Gómez y Tapia.

Los socorristas atendieron a cinco miembros de una familia, los cuales solo presentaban golpes leves.

Ninguno de ellos fue trasladado al hospital y permanecieron en el lugar.

Sin embargo, el conductor presunto responsable de los hechos, sufrió traumatismo en cervicales y fue llevado a un hospital.

Se reveló que el accidente presuntamente ocurrió cuando uno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo.

Al impactarse en ese cruce de calles, la camioneta donde viajaba la familia fue proyectada contra una de las columnas del

Metro.

Tras chocar contra el muro, la camioneta dio un giro y quedó en medio de dos carriles.

La camioneta sufrió daños en la parte trasera del lado izquierdo.

Mientras que la segunda quedó dañada de la parte frontal.