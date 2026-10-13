Iba por reconocimiento y termina golpeada en cancha de futbol

La agresión fue reportada en una cancha de futbol de la colonia Fomerrey 35, en Monterrey, lo cual provocó la movilización de autoridades

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Cuando estaba por recibir un reconocimiento deportivo, una joven de 22 años fue atacada a golpes y patadas por una mujer en una cancha de futbol de la colonia Fomerrey 35, en Monterrey.

La agresión ocurrió entre las calles Privadas de los Profesionistas y del Sector Popular, donde, según los testimonios recabados en el lugar, Franchesca Alvacio se encontraba al finalizar un partido cuando fue sorprendida por la presunta agresora.

Testigos señalaron que la mujer, identificada como Janeth García, apodada “Jan”, comenzó a golpear a la joven. Aunque una de sus compañeras trató de intervenir para detener el ataque, la agresión continuó con puñetazos y patadas.

La situación movilizó a cuerpos de auxilio, quienes acudieron a la cancha para atender a la víctima, que presentaba diversos golpes en el cuerpo.

Debido a las lesiones, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Nuevo León, trasladaron a Franchesca al Hospital Metropolitano, donde recibiría atención médica.

En el lugar también participaron elementos del Grupo Nacional de Emergencias y Rescate, en coordinación con AMR de Escobedo.

Hasta el momento, no se ha informado sobre una posible detención relacionada con estos hechos ni sobre la presentación de una denuncia formal ante las autoridades.