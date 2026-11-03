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Huyen de policías y abandonan moto robada en parque

Por: David Cázares

31 Octubre 2026, 16:56

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Los dos tripulantes corrieron tras adentrarse en una plaza en la zona de Las Rocas, provocando un despliegue policiaco durante 2 horas.

Al escapar de elementos de Fuerza Civil, dos hombres abandonaron la motocicleta con reporte de robo que tripulaban en la colonia Fomerrey 109, en Monterrey.

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Trascendió que los oficiales estatales inicialmente les marcaron el alto por circular de forma sospechosa.

Los hombres ignoraron la indicación de la autoridad y aceleraron hasta adentrarse en las inmediaciones de una plaza pública.

Al verse perseguidos por la patrulla, detuvieron la marcha, se quitaron los cascos que portaban y huyeron del sitio corriendo.

De forma extraoficial se dijo que se trataba de dos jóvenes.

Fue sobre la avenida de Las Rocas, a la altura de la colonia Drosera, donde ocurrió el incidente.

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Cuando los policías revisaron la matrícula de la motocicleta, se percataron de que contaba con reporte de robo vigente.

Ante el hallazgo, acordonaron el perímetro donde quedaron el vehículo y los cascos para dar aviso a la Fiscalía General de Justicia.

Como parte del protocolo, se investiga si la unidad habría sido utilizada en algún hecho delictivo posterior a su robo.

La detección ocurrió aproximadamente a las 2:00 de la tarde del sábado, prolongándose la movilización policiaca al menos durante dos horas en el parque público.

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