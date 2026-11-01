Huyen de policías y abandonan moto robada en parque

Los dos tripulantes corrieron tras adentrarse en una plaza en la zona de Las Rocas, provocando un despliegue policiaco durante 2 horas.

Al escapar de elementos de Fuerza Civil, dos hombres abandonaron la motocicleta con reporte de robo que tripulaban en la colonia Fomerrey 109, en Monterrey.

Trascendió que los oficiales estatales inicialmente les marcaron el alto por circular de forma sospechosa.

Los hombres ignoraron la indicación de la autoridad y aceleraron hasta adentrarse en las inmediaciones de una plaza pública.

Al verse perseguidos por la patrulla, detuvieron la marcha, se quitaron los cascos que portaban y huyeron del sitio corriendo.

De forma extraoficial se dijo que se trataba de dos jóvenes.

Fue sobre la avenida de Las Rocas, a la altura de la colonia Drosera, donde ocurrió el incidente.

Cuando los policías revisaron la matrícula de la motocicleta, se percataron de que contaba con reporte de robo vigente.

Ante el hallazgo, acordonaron el perímetro donde quedaron el vehículo y los cascos para dar aviso a la Fiscalía General de Justicia.

Como parte del protocolo, se investiga si la unidad habría sido utilizada en algún hecho delictivo posterior a su robo.

La detección ocurrió aproximadamente a las 2:00 de la tarde del sábado, prolongándose la movilización policiaca al menos durante dos horas en el parque público.