Huye tras chocar a motociclista en Montemorelos y lo detienen

El motociclista fue trasladado grave al hospital general, mientras que el conductor y presunto responsable fue trasladado a las celdas municipales.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El conductor de un vehículo que arrolló a un motociclista dejándolo casi con el desprendimiento de su pierna, fue detenido por policías de Montemorelos luego que este escapara del lugar del accidente.

El accidente tipo choque de crucero que se registró entre una camioneta y una motocicleta se registró en Avenida Capitán Alonso de León en su cruce con la entrada al antiguo camino a Puerta de la Boca en el citado municipio.

En primera ocasión, testigos señalaron que una camioneta Frontier en color negro impactó al motociclista, quien quedó tirado en la carpeta asfáltica; posterior, escapó del lugar del accidente.

Mientras paramédicos de la Cruz Roja salvaban al motociclista porque presenta desprendimiento de su pierna derecha, policías buscaban al presunto responsable, a quien lograron arrestar.

El conductor de la motocicleta fue trasladado grave al hospital general, mientras que el conductor y presunto responsable fue trasladado a las celdas municipales.