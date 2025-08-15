Huye a Veracruz policía de Fuerza Civil que atropelló a ciclista

El presunto responsable, que ya fue dado de baja de la corporación policiaca, está plenamente identificado y en proceso de búsqueda para su captura

La Fiscalía reveló que huyó a Veracruz el elemento de Fuerza Civil que provocó la muerte de un ciclista al atropellarlo sobre la avenida Ruiz Cortines, en Monterrey.

El presunto responsable, -que ya fue dado de baja de la corporación-, está plenamente identificado y en proceso de búsqueda para su captura.

“Lo que se ha investigado hasta el momento es que era una persona encargada de la seguridad de los edificios.

“Sí está identificado y tenemos conocimiento de que en primera instancia se dirigía al estado de Veracruz, se están haciendo las pesquisas para dar con él”, dijo el fiscal Javier Flores.

La noche del domingo la víctima fue arrollada por una patrulla estatal a la altura de la colonia La Victoria.

El oficial que la conducía se dio a la fuga, una acción que, de acuerdo con el fiscal, agravaría su situación jurídica.

“Efectivamente huyó después de haber cometido el incidente, ya el hecho lo califica como una culpa grave”, dijo.

En ese sentido, Flores agregó que están en proceso de solicitar apoyo a las autoridades de Veracruz para dar con el ex elemento.

La víctima, José Miguel Ríos de aproximadamente 65 años, iba en su bicicleta con rumbo a su vivienda tras terminar su turno laboral en un supermercado.

Flores aseguró que la autoridad ha estado al pendiente de las necesidades de los deudos.

“Se tiene conocimiento también que la compañía de seguros y la propia Secretaría de Seguridad están atendiendo a los familiares de la víctima”, dijo sin dar más detalles.