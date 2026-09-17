Huracán Gilberto, una tragedia que enseñó a Nuevo León a prevenir

La devastación fue tal que provocó la muerte de 225 personas y dejó a más de 51 mil damnificados en el área metropolitana de Monterrey en septiembre de 1988

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Nuevo León es una entidad que representa la fortaleza de su gente, pero hay una cicatriz que no cierra.

El paso del huracán Gilberto en 1988 inició la madrugada del 16 de septiembre y continuó hasta el 17, cuando las fuertes precipitaciones comenzaron a incrementar el nivel del agua.

La devastación fue tal que provocó la muerte de 225 personas y dejó a más de 51 mil damnificados en Monterrey y su área metropolitana, según reportó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

La fuerte corriente del río Santa Catarina arrasó con todo a su paso. Carreteras, edificios y viviendas destruidas, autobuses llenos de pasajeros arrastrados por la imparable corriente y decenas de desaparecidos dejaron a Nuevo León con una afectación ascendente a los $200 millones de pesos en daños materiales.

Con esto nace Protección Civil de Nuevo León, cuyo objetivo es reforzar los sistemas para salvaguardar a la ciudadanía de estos fenómenos naturales.

De acuerdo con su director, Erik Cavazos Cavazos, aquel impacto dejó una lección que con el paso de los años permitió reforzar los sistemas de prevención y atención.

“Hemos visto a lo largo de la historia que a medida que aprendemos de hechos que han pasado, obviamente las nuevas cuestiones que han cambiado, ahora en la actualidad tenemos la gestión integral de riesgos donde se fortalece y crece la Protección Civil”.

A partir de aquellos acontecimientos se creó Protección Civil del Estado, junto con una ley y un consejo, dando paso a una estructura que posteriormente continuaría fortaleciéndose.

PCNL fue puesta a prueba con 'Alex' y 'Alberto'

La institución fue puesta a prueba nuevamente en 2010, con las lluvias provocadas por el huracán Alex, cuando la entidad ya contaba con un sistema de Protección Civil más fortalecido y con mayor coordinación entre las dependencias.

“Estamos hablando de casi 500 milímetros de precipitación a lo largo de su paso. Aunque hubo 15 personas fallecidas, había más avisos de prevención”, explicó el director de PCNL.

A diferencia de 1988, para entonces los municipios también contaban con sus propias áreas de Protección Civil y existía una mayor coordinación con el Estado y otras dependencias.

El aprendizaje continuó con los remanentes del huracán Alberto, en 2024. El fenómeno dejó una precipitación similar a la de Gilberto, de alrededor de 350 milímetros, pero el impacto fue menor, con menos personas fallecidas y menos afectaciones en la ciudad.

“Hubo la misma precipitación que el Gilberto, 350 milímetros, pero el desastre o el impacto fue menor, menos personas fallecidas, menos afectaciones en la ciudad, y a medida de eso es como Protección Civil ha ido creciendo”.

Hoy, la preparación ante estos fenómenos forma parte de una estrategia de gestión integral de riesgos, que contempla desde la identificación de posibles amenazas hasta la prevención, el auxilio y la recuperación.

La preparación comienza con la reunión nacional anual que realiza el Servicio Meteorológico Nacional, donde se revisan los pronósticos de ciclones tropicales y lluvias intensas.

A partir de estos pronósticos, Protección Civil de Nuevo León desarrolla su Programa de Ciclones y Lluvias Tropicales, en el que se identifican los posibles riesgos y se establece la coordinación para responder ante una emergencia.

¿Cómo se prepara Protección Civil de Nuevo León ante un fenómeno natural?

De acuerdo con Cavazos Cavazos, la institución lleva a cabo diversas actividades para reforzar su capacitación para enfrentar los fenómenos naturales que pueden arribar a la entidad:

Reunión nacional anual con el Servicio Meteorológico Nacional.

con el Servicio Meteorológico Nacional. Coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales, además de instituciones académicas, iniciativa privada y grupos voluntarios.

federales, estatales y municipales, además de instituciones académicas, iniciativa privada y grupos voluntarios. Despliegue de unidades ante lluvias fuertes o torrenciales .

. Emisión de avisos preventivos y seguimiento de las condiciones meteorológicas.

Cuando se presenta lluvia o algún fenómeno, Protección Civil realiza un seguimiento que puede efectuarse cada tres horas y trabaja de manera coordinada con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes.

Dicha preparación también incluye capacitación del personal para enfrentar distintos escenarios, entre ellos intervenciones y rescates en aguas rápidas.

Durante las emergencias, se realizan cierres preventivos en avenidas y pasos a desnivel para evitar que los ciudadanos queden expuestos a corrientes capaces de arrastrar vehículos y personas.

Aunque el día de hoy Nuevo León cuenta con una estructura de prevención y respuesta más fortalecida, el recuerdo de hace 38 años permanece como una de las principales lecciones para evitar que una tragedia como la de Gilberto vuelva a repetirse.