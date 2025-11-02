Hundimiento de techo provoca alerta en centro de Monterrey

Asistentes reportaron dicha situación cuando observaron como las sillas y mesas comenzaron a inclinarse hacia el centro del establecimiento

El techo de un establecimiento nocturno provocó la alerta de los clientes cuando se presentó un ligero hundimiento del suelo en el centro de Monterrey.

Durante los primeros minutos de este sábado, personal de Protección Civil Nuevo León recibió un reportó sobre la caída parcial del techo de uno de los locales ubicados en Barrio Antiguo. Fue en la calle Abasolo en su cruce con Doctor Coss donde los rescatistas confirmaron el desperfecto del lugar.

Esto se reportó en la azotea del segundo piso del inmueble, donde la sobrecarga estructural provocó que se originara este hundimiento. Imágenes difundidas muestran como las sillas y mesas presentan una importante inclinación hacia el centro del espacio.

Ante este hecho, las personas que se encontraban en el inmueble fueron desalojadas, sin tener el número exacto sobre la cantidad aproximada. Además, se le brindó al dueño del lugar las recomendaciones correspondientes para eliminar riesgos para las personas que acudan al lugar.

Al lugar acudieron personal de Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal, así como elementos de la policía de Monterrey.