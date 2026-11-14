Humo tras incendio en Ternium afecta calidad del aire

Hasta el momento, no se ha establecido si las partículas registradas en la estación de monitoreo están directamente relacionadas con el incendio.

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Una densa capa de humo que se extendió sobre el sector industrial de San Nicolás de los Garza encendió las alertas durante la mañana de este viernes, luego del incendio registrado durante la noche en una planta de Ternium, donde dos tanques utilizados en el proceso de limpieza del acero fueron consumidos por el fuego.

La situación también se reflejó en las estaciones de monitoreo ambiental, particularmente en la zona Norte 2, donde se registró una concentración de 67 microgramos por metro cúbico de partículas PM10, con una clasificación de calidad del aire mala y riesgo alto para la salud.

En imágenes de la zona se observaba una capa de humo que cubría parte de las edificaciones cercanas a la planta, mientras que, como medida preventiva ante las condiciones ambientales, la Universidad Autónoma de Nuevo León determinó cancelar las clases.

El incendio comenzó alrededor de las 22:09 horas del jueves en la planta Guerrero de Ternium, ubicada en el cruce de las avenidas Universidad y Los Ángeles, en la colonia Industrial Nogalar.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el fuego se registró en el área de capado número 2, donde dos tanques con capacidad de 7 mil litros cada uno, que contenían ácido clorhídrico utilizado para la limpieza del acero, resultaron afectados.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Monterrey y San Nicolás, además de Bomberos de Nuevo León, Guadalupe y de la propia empresa, quienes trabajaron para controlar y extinguir las llamas.

Las labores concluyeron a las 01:38 horas de este viernes, aunque unidades de Bomberos permanecieron en el lugar para realizar trabajos de enfriamiento en el área afectada.

Hasta el momento, no se ha establecido si las partículas registradas en la estación de monitoreo están directamente relacionadas con el incendio.