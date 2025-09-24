Hoy se nos fue Mauricio Fernández, un gran amigo: Salinas Pliego

Lo recordó como un hombre culto, apasionado y entregado a la política en beneficio de la ciudadanía, destacando su amistad y el vacío que deja tras su muerte

El empresario Ricardo Salinas Pliego expresó este martes su tristeza por la muerte de Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García, a través de un mensaje en Twitter.

En su publicación, Salinas Pliego calificó a Fernández como “un tipazo y gran amigo” y lamentó que haya partido tan joven.

Destacó su cultura, pasión y dedicación a la política con el objetivo de beneficiar a la ciudadanía.

Además, señaló que en San Pedro Garza García Fernández será recordado y extrañado como “El Alcalde”, dejando un ejemplo de entrega y un enorme vacío en la comunidad.

Fernández Garza, quien tenía 75 años, falleció tras una lucha contra el mesotelioma pleural, un tipo de cáncer que afecta la membrana que recubre los pulmones.

Hoy se nos fue Mauricio Fernández Garza… un tipazo y gran amigo. Qué tristeza que se haya ido tan joven. En San Pedro lo van a extrañar mucho a “El Alcalde”. Yo siempre lo voy a recordar como un hombre fuera de serie: culto, apasionado y entregado a la política en beneficio… pic.twitter.com/kkBIQ98QHS — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 23, 2025

Salinas Pliego concluyó su mensaje con un emotivo “Descansa en paz, Mauricio, nos dejas un gran ejemplo y un enorme vacío”, reflejando tanto su respeto profesional como la amistad que los unía.

Mauricio Fernández Garza fue un destacado político y empresario mexicano, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), que se desempeñó como presidente municipal de San Pedro Garza García en cuatro ocasiones.

Fue reconocido por su enfoque en la seguridad y el desarrollo urbano del municipio, así como por su activa participación en la promoción cultural y empresarial de la región.

Por otra parte, el fallecimiento de Fernández Garza ha generado una ola de condolencias y tributos en redes sociales, destacando su legado como líder y su impacto en la comunidad de San Pedro Garza García.