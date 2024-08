Hoy se estrena nueva era en programación de Azteca Noreste

Esta mañana se escribe un nuevo capítulo en la historia de la televisión regiomontana con el estreno de una fresca y atractiva barra de programación de TV Azteca Noreste que abre paso a una nueva era en la pantalla chica: ¡Vente al 7!

En punto de las 05:50 de la mañana, la producción y talento de INFO 7, la edición del noticiario matutino más longevo del noreste comenzará transmisión con dos grandes de la televisión al frente: Maru Lozano y Mario Castillo.

En este fin de semana, ambos presentadores participaron en los ensayos previos al lanzamiento, donde mostraron la buena química con su buen sentido del humor, de ánimo, calidez y seriedad y sentido crítico al momento de infórmale a la comunidad de los pormenores de las noticias de la ciudad.

Pero este no será un noticiario de dos presentadores, sino de tres, siendo el gran debut de Marilú Kaufman como titular al frente de un informativo, quien también hará gala de su desempeño como presentadora del pronóstico del Tiempo.

Además, habrá más talentos en la edición matutina como Tony Romero, Eloísa Acevedo y Karen Arnaud con el Clima, Escena y Deportes respectivamente.

La barra de programación continúa a las 09:30 con el programa Cada Mañana, a las 11:00 Todos a Ganar y a las 12:00 Sobre La Mesa. A las 13:00 Info7 Mediodía y de 17:00 a 19:00 En La Mira.

María Eugenia “Maru” Lozano: De la producción a la pantalla

Aunque María Eugenia “Maru” Lozano nació y creció entre los estudios de televisión, para ella salir a cuadro nunca fue la gran cosa, pues lo que más le gustaba era estar detrás en la producción. De niña tuvo participación en algunos programas locales, pero su pasión por producir y dirigir programas se hizo más y más grande.

“Yo no quería estar a cuadro, yo trabajaba con Gilberto Marcos y llevaba varios proyectos internos de donde trabajaba, la comunicación interna, los proyectos con universidades, pero yo no quería estar a cuadro. Pero un día llegó Gilberto y me dijo que me iban a hacer un casting y aunque le dije que no quería, me dijo que no me estaba preguntando, lo hice, me quedé y fue como brujería, ya no me salí”, dijo Maru Lozano.

La presentadora ha trabajado en diferentes medios de comunicación e incluso ha incursionado en el mundo de los podcasts creando el suyo, sin embargo, decidió unirse a Azteca Noreste para seguir informando a la ciudadanía.

Mario Castillo: La voz de la ciudadanía

Con una memoria para recordar hasta el más mínimo detalle de su carrera y un gran conocimiento para informar, es como Mario Castillo llega a Azteca Noreste para invitar a todas y todos a que se vengan al 7. El periodista tiene 21 años de experiencia y recuerda a la perfección cómo nació su pasión por informar.

“El mundo de la noticia, a lo mejor está mal dicho, pero es como una droga, una vez que estás adentro te apasiona tanto que ya no quieres salir y para mí ha sido eso, además de la manera en la que nosotros fungimos como ese medio para que seamos la voz de los ciudadanos”, dijo Castillo en entrevista.

“Cada uno tiene su entusiasmo y esas ganas de salir adelante y eso provoca que tú también estés al pie del cañón, es todo lo que hay detrás, desde la mesa de asignaciones, reporteros, camarógrafos, todas las personas me parece que tiene un entusiasmo que nos hace diferentes a los demás.

“Partiendo de ahí ustedes van a saber de todo ese trabajo que hay detrás y lo van a ver permeado en la pantalla”, agregó.

El gran debut de Kaufman como presentadora

Aunque durante la mayoría de sus 15 años de carrera se le ha conocido por ser la ‘chica del clima’, ahora Marilú Kaufman llega a INFO 7 Matutino para revolucionar su historia convirtiéndose también en presentadora de noticias.

Del nuevo equipo que integrará este noticiero, ella fue la primera en llegar a Azteca Noreste y continúa dando la información meteorológica, sin embargo, también informa a toda la comunidad con la información de último momento.

“Estoy muy contenta porque (Mario y Maru) son amigos y compañeros con los que he tenido oportunidad de trabajar en algunos proyectos y la verdad es que ahora sean parte de Azteca.

Programación

5:50 horas - Info7 Matutino, con Maru Lozano, Mario Castillo, Marilú Kaufman, Tony Romero, Eloisa Acevedo y Karen Arnaud

9:30 - Cada Mañana

11:00 - Todos a Ganar, con Sonny

12:00 - Sobre la mesa, con Antonella Michelena, Lety Benavides, Arlett Fernández e Isa Alonso

13:00 - Info7 Contigo, con Lety Benavides, Sandra Canales, Joel Garza, Keno Martell, Sonny y Arlett Fernández

17:00 - En la Mira, con Juan Carlos Maldonado e Isa Alonso

19:00 - Fan Azteca, con Regio Aguirre, Roberto Delgado, Rubén Heredia y Jennifer Luna

