Hospitalizan al alcalde de García; se desconocen las causas

El alcalde del municipio de Garcia, Manuel Guerra Cavazos se encuentra hospitalizado, aunque no se dieron a conocer las causas.

El edil desde sus redes sociales sólo informó que el padecimiento era algo transitorio y pronto regresará a sus funciones.

“Se desoldó un cablecillo de la batería, lo pegan de nuevo y seguimos con el doble de energía mi gente bonita.Ánimo!”, escribió Guerra en una imagen donde se ve en la cama de un hospital.

En los mensajes también se aclaró que no fue por otra mordida de león como le sucedió en mayo pasado. Otros seguidores le cuestionaron cuántos días estaría incapacitado, a lo que el alcalde contestó que: “cero”.

Así que indicó que pronto reanudará su agenda en el municipio de Garcia.