Hospitalizan a joven tras destrozar automóvil contra anuncio

Tras estrellar a exceso de velocidad su automóvil contra el anuncio de una tienda y gasolinera, un joven resultó lesionado sobre la avenida Alfonso Reyes, en Monterrey.

Joven choca contra anuncio en avenida Alfonso Reyes

Trascendió que, por el choque, el conductor permaneció inconsciente al interior de la unidad hasta el arribo de los cuerpos de emergencia.

Como primeros respondientes llegaron paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes sacaron al joven del vehículo y trataron de reanimarlo sin éxito.

Trasladan al conductor inconsciente al Hospital Universitario

Al no recobrar el conocimiento, no pudo identificarse en el sitio y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica.

El percance se reportó alrededor de las 12:30 del mediodía sobre el cruce de avenida Alfonso Reyes y calzada Guadalupe Victoria, en la colonia Sarabia.

Vehículo queda destruido y casi se incendia

Producto del estrellamiento, el vehículo —un Mazda 3— quedó prácticamente destruido y estuvo a punto de prenderse en llamas.

Personal de Protección Civil de Nuevo León combatió el conato de incendio al desconectar la batería y sofocar el fuego con un extintor.

Huellas de frenado evidencian exceso de velocidad

De acuerdo con el reporte de Tránsito municipal, en el pavimento quedaron marcadas huellas de frenado por al menos tres metros, lo que evidenciaría la excesiva velocidad en la que viajaba el conductor.