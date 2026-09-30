Hospitalizan a dos estudiantes tras presuntamente ingerir cristal

El caso ocurrió en la Secundaria Número 7 “Fray Servando Teresa de Mier”, ubicada en el cruce de Luis G. Urbina y Pípila, en la colonia Martínez.

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Una estudiante fue localizada en estado de intoxicación dentro de una secundaria de Monterrey, presuntamente por consumo de cristal, mientras se realizaban las actividades escolares durante la mañana del pasado jueves 24 de septiembre.

La menor, identificada como K.A.O., fue localizada dentro de la Secundaria Número 7 “Fray Servando Teresa de Mier”, ubicada en el cruce de las calles Luis G. Urbina y Pípila, en la colonia Martínez.

Fueron sus propios compañeros y maestros quienes detectaron que la joven se encontraba en malas condiciones y solicitaron el apoyo de una patrulla de la Policía de Monterrey.

Los elementos policiacos pidieron la presencia de paramédicos, quienes brindaron atención a la estudiante y posteriormente determinaron su traslado al Hospital Metropolitano, donde permanece internada y en estado delicado.

De acuerdo con las investigaciones, la menor habría llegado al plantel después de haberse intoxicado desde su domicilio.

Ahora, las autoridades investigan cómo tuvo acceso a la sustancia y cuál es su procedencia, además de establecer si alguna otra persona estuvo involucrada.

Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició una carpeta de investigación por el delito de corrupción de menores de personas privadas de la voluntad, luego del Informe Policial Homologado elaborado por la Policía de Monterrey.

La denuncia fue presentada el pasado 24 de septiembre y el oficio de investigación fue recibido por la Fiscalía el 26 de septiembre.

La carpeta permanece activa y en integración, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo la menor tuvo acceso a la droga.