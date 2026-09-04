Hospital Infantil será reconocido en Nueva York

Las obras del Hospital Infantil registran un avance superior al 50 por ciento y se prevé que la primera etapa quede concluida para su apertura en diciembre

Aunque la construcción del Hospital Infantil ubicado en el municipio de Guadalupe aún no ha concluido, el proyecto ya será reconocido en Nueva York como uno de los mejores en materia de salud en América, aseguró el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

El mandatario estatal informó que recientemente recibieron una invitación para acudir a Nueva York a recibir un reconocimiento por el proyecto hospitalario, cuya primera etapa está contemplada para ser inaugurada en diciembre de este año.

“Del Hospital Infantil nos acaban de invitar a Nueva York a recibir el premio del mejor proyecto hospitalario del continente de este año, entonces imagínense lo que viene para Nuevo León en diciembre y febrero que nos están reconociendo como el mejor hospital de este año”, dijo.

De acuerdo con la secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, las obras del Hospital Infantil registran un avance superior al 50 por ciento y se prevé que la primera etapa quede concluida para su apertura en diciembre.

“Es un hospital que, como ya han visto, está en el municipio de Guadalupe”, dijo.

Además del Hospital Infantil, el Gobierno de Nuevo León mantiene en puerta otros proyectos de infraestructura hospitalaria. Entre ellos se encuentra la UNEME General Terán, cuya apertura está prevista para noviembre de este año, así como la UNEME Salinas Victoria, que podría comenzar operaciones en febrero de 2027.

A estos proyectos se suma la instalación de equipos de tomografía en los municipios del estado. El programa comenzará en septiembre de este año en Linares y continuará en octubre en Cerralvo, como parte de la estrategia para ampliar el acceso a servicios de diagnóstico médico.

Asimismo, está próxima la inauguración del Centro de Intervención para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (CITEA), ubicado en el municipio de San Pedro.