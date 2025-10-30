Honran a director de danza folclórica de la UANL con altar

Por: Humberto Salazar 29 Octubre 2025, 17:03 Compartir

Entre los elementos que conforman al altar, sobresalen figuras de la mariposa monarca, así como fotografías del maestro González Herrera

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con flores de cempasúchil, papel picado y el vuelo simbólico de la mariposa monarca, alumnos y profesores de la preparatoria no. 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León realizaron su tradicional altar de muertos, dedicado este año al maestro Alejandro González Herrera, director de Danza Folclórica de la UANL y promotor incansable de las tradiciones mexicanas, fallecido este año. El homenaje se llevó a cabo en las inmediaciones del plantel, donde participaron más de 1,000 integrantes de la comunidad entre estudiantes y docentes, quienes colaboraron en la elaboración del altar y en las ofrendas alusivas al Día de Muertos. Entre los elementos que conforman al altar, sobresalen figuras de la mariposa monarca, así como fotografías del maestro González Herrera, recordado por su entusiasmo y su papel fundamental en la promoción del folclor dentro de la preparatoria y de toda la universidad.