Honran a difuntos con flores y música en panteón de Apodaca

Cientos de familias acudieron al panteón de Apodaca para adornar las tumbas con flores de cempasúchil, limpiar los espacios y compartir alimentos

Desde temprana hora, cientos de personas comenzaron a llegar para visitar las tumbas de sus seres queridos, llevarles flores y dedicarles un momento en familia.

El ambiente también se extendió hasta la calle Antiguo Camino Santo Domingo, que se llenó de visitantes y más de 50 carpas de comerciantes que ofrecieron desde alimentos, elotes, churros, pan de elote y taquitos, hasta flores naturales y de tela, figuras religiosas y distintos artículos.

Los comerciantes comenzaron a prepararse desde un día antes y algunos llegaron para instalarse desde muy temprano para tener todo listo y recibir a los visitantes.

“Desde las cinco de la mañana llegué, para estar lista aquí con las flores”, compartió Flor, comerciante de flores. En el interior del panteón, cada familia buscó darle un toque especial a la tumba de sus seres queridos.

Algunas colocaron flores de cempasúchil, otras eligieron arreglos de tela de distintos colores, mientras que también hubo quienes llevaron sus propias herramientas para cortar el césped y limpiar los espacios.

Entre las historias que se vivieron estuvo la de Oralia, quien acudió para visitar a su hijo fallecido. Junto a su esposo, sus otros hijos y familiares, llegó vistiendo una camiseta con el rostro de su hijo, una imagen que también portaban otros integrantes de su familia como una forma de mantenerlo presente.

Para ellos, la visita no se limita a colocar flores: también acostumbran compartir alimentos, hacer una oración y pasar la tarde junto a su ser querido. “Es un momento muy especial, para recordarle que siempre lo tenemos presente” comentó Oralia.

La música tampoco faltó. Entre los pasillos del camposanto se escucharon distintas melodías, entre ellas “Amor Eterno”, que acompañó a quienes aprovecharon esta fecha para recordar a quienes ya no están físicamente, pero siguen presentes en sus recuerdos.

Ante la importante afluencia de visitantes, elementos de Tránsito de Apodaca mantuvieron un operativo en los alrededores del panteón.

La calle Antiguo Camino Santo Domingo permaneció cerrada y delimitada a la circulación para facilitar el acceso de las familias y mantener el orden vial durante esta jornada.