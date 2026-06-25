Hondureño es detenido por agredir a policías de Monterrey

Las autoridades informaron que el centroamericano presuntamente está relacionado con hechos delictivos y desaparición de personas

Un hombre originario de Honduras fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente agredir a elementos de la corporación.

El hombre identificado como Marvin Alirio O., de 28 años fue capturado en Miguel Nieto y Anastacio Bustamante, en la colonia Industrial donde los elementos realizaban labores de vigilancia, cuando personal del C4, les reporta una persona alterando el orden.

Al llegar al sitio para tranquilizarlo, comienza a insultarlos y agredirlos, por lo que es sometido.

Las autoridades informaron que el centroamericano presuntamente está relacionado con hechos delictivos y desaparición de personas, por lo que ya es investigado al respecto.

El hondureño fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.