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Hondureño es detenido por agredir a policías de Monterrey

Por: Danea Lázaro

24 Junio 2026, 13:09

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Las autoridades informaron que el centroamericano presuntamente está relacionado con hechos delictivos y desaparición de personas

Hondureño es detenido por agredir a policías de Monterrey

Un hombre originario de Honduras fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente agredir a elementos de la corporación.

El hombre identificado como Marvin Alirio O., de 28 años fue capturado en Miguel Nieto y Anastacio Bustamante, en la colonia Industrial donde los elementos realizaban labores de vigilancia, cuando personal del C4, les reporta una persona alterando el orden.

Al llegar al sitio para tranquilizarlo, comienza a insultarlos y agredirlos, por lo que es sometido.

Las autoridades informaron que el centroamericano presuntamente está relacionado con hechos delictivos y desaparición de personas, por lo que ya es investigado al respecto.

El hondureño fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

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