Hondureño detenido en NL tenía orden por homicidio en Tijuana

Un hombre originario de Honduras fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente alterar el orden en la vía; al investigarlo, se informó que cuenta con orden de aprehensión por homicidio calificado en Tijuana.

La captura de Christian Geovani R., de 24 años de edad, se registró a las 22:15 horas en Jazmín y Escobedo, en la colonia Victoria.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando observan a un masculino que se encontraba alterando el orden, por lo que detienen la marcha de la patrulla.

Al descender de la unidad para pedirle que retire comienza a insultarlos, por lo que proceden a detener al centroamericano.

Los oficiales pasan los datos al personal del C4, donde les informan que cuenta con orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

El hondureño fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.