Hondureño ahorca a su novia tras revisarle celular en Monterrey

Al llegar los policías al frente de varios cuartos de renta, escuchan los gritos de una mujer pidiendo ayuda, mientras un hombre le dice que la iba a matar.

Por intentar asesinar a su pareja, un hombre originario de Honduras fue detenido por la Policía de Monterrey, luego de atacar con un machete y tratar de ahorcar a la joven tras revisar su teléfono celular.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del lunes en el cruce de Juan Ponce de León y Juárez, en la colonia Larralde, donde fue capturado Darol A., de 26 años de edad.

De acuerdo con el informe policial, elementos municipales realizaban labores de patrullaje cuando personal del C4 les reportó un caso de violencia familiar. Al llegar al lugar, el tercer piso de un inmueble con cuartos en renta, escucharon los gritos de una mujer pidiendo auxilio y a un hombre amenazándola con matarla.

Debido a la gravedad de la situación, los elementos derribaron la puerta.

Dentro del cuarto encontraron a la joven lesionada, con visibles golpes y una herida en la pierna izquierda, mientras que el arma blanca se encontraba tirada en el suelo.

La víctima, de 21 años de edad, relató que se encontraba con su novio cuando este le pidió su teléfono “para hacer una llamada”, pero al revisarlo comenzó a reclamarle por tener hombres entre sus contactos. Comenzó a golpearla, luego tomó el machete y la hirió antes de intentar ahorcarla.

Sin embargo, el propio agresor habría llamado a la policía para reportar que “iba a matar a su novia”.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de intento de feminicidio.