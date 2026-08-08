Homicidio en Cuauhtémoc fue una venganza por un crimen de 2022

Tras la detención, los tres individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Publico, quienes determinarán su situación jurídica.

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El homicidio registrado en el cruce de Cuauhtémoc y Aramberri, en el centro de Monterrey, fue consecuencia de una venganza relacionada con un asesinato ocurrido en 2022 y no de un hecho vinculado con la delincuencia organizada, así lo confirmó el Comisario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz.

"El motivo de la agresión no es un tema relacionado con narcotráfico ni con delincuencia organizada, es un tipo de vendetta o de venganza".

Relacionan agresión con homicidio ocurrido en 2022

El funcionario explicó que la víctima, identificada como Simón Fernando, presuntamente participó en el homicidio de José Armando, ocurrido el 21 de agosto de 2022 en la colonia Francisco Villa, fue así como el día del incidente, el hermano de José Armando, identificado como Saúl “N”, lo habría reconocido en este punto y decidió confrontarlo.

Cámaras del C4 captaron la persecución

Las cámaras del C4 captaron el momento en que Saúl, quien vestía una camisa azul, persigue por la avenida a Simón, quien portaba camisa roja, es ahí donde Saúl recibe el apoyo de dos personas más, identificados como Pedro “N” y Rogelio “N”, al llegar al cruce con Aramberri, los tres hombres rodean y golpean a la víctima en medio de la vialidad, hasta dejarla inconsciente sobre la vía pública.

En las imágenes también se observa cómo uno de los agresores permanece en el sitio mientras los otros dos emprenden la huida, lo que permitió a los oficiales desplegar un operativo inmediato y detenerlos minutos después.

Tras la detención, los tres individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Publico, quienes determinarán su situación jurídica.

Víctima tenía una orden de aprehensión vigente

Además, el comisario reveló que Simón Fernando, la víctima de la agresión, contaba con una orden de aprehensión vigente por su presunta participación en el homicidio registrado hace casi cuatro años, hecho que ahora es considerado el móvil principal del ataque.