Homicida de Anáhuac recibe sentencia de 15 años de prisión

La defensa presentó argumentos en favor de su representado; sin embargo, la Fiscalía logró desvirtuarlos mediante el debate procesal y la exposición de pruebas.

La Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años de prisión en contra de Ulises Alfredo “N”, de 25 años de edad, al ser encontrado penalmente responsable del delito de homicidio simple intencional cometido en el municipio de Anáhuac, Nuevo León.

La resolución fue emitida durante una audiencia de juicio oral penal, en la que el Ministerio Público presentó pruebas documentales, periciales y científicas que acreditaron la responsabilidad del acusado en la muerte de Natanael, de 42 años.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 8 de junio de 2024 en las instalaciones del rastro municipal, ubicado en la colonia Antiguo Hospital. En el lugar, la víctima convivía con varias personas, entre ellas el ahora sentenciado, cuando se originó una discusión que escaló a una agresión física.

Las indagatorias establecieron que, tras recibir un golpe con el puño por parte de la víctima, Ulises Alfredo “N” sacó un cuchillo y le provocó una herida mortal en el pecho, causando que la víctima se desplomara en el sitio.

Durante el juicio, la defensa presentó argumentos en favor de su representado; sin embargo, la Fiscalía logró desvirtuarlos mediante el debate procesal y la exposición de las pruebas recabadas durante la investigación.

Tras valorar los elementos aportados por ambas partes, el juez determinó que existían pruebas suficientes para acreditar la plena responsabilidad penal del acusado como autor material directo del homicidio, por lo que emitió un fallo condenatorio.

Además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá cubrir el pago por reparación del daño, correspondiente a la indemnización por muerte y los gastos funerarios, en los términos que establece la ley.