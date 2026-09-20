Homenajea NL a víctimas del 19S y reconoce a Protección Civi

Más allá del tributo, las autoridades remarcaron que este recordatorio histórico debe servir para fortalecer la cultura de la prevención

En el marco del Día Nacional de la Protección Civil, autoridades estatales, Fuerzas Armadas y cuerpos de auxilio se congregaron este sábado en la Explanada de los Héroes para llevar a cabo la ceremonia cívica de honores e izamiento de bandera, un acto dedicado a la memoria, la solidaridad y el reconocimiento a quienes dedican su vida a salvaguardar a la población.

El evento estuvo encabezado por representantes de la Secretaría General de Gobierno, el general de la Séptima Zona Militar y el director de Protección Civil de Nuevo León.

La ceremonia contó con la presencia de elementos operativos de Protección Civil del Estado, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y miembros de la Guardia Nacional, además del respaldo organizativo de la Dirección de Formación Cívica.

Recuerdan a las víctimas del 19S

Durante el protocolo, los asistentes guardaron un emotivo minuto de silencio en memoria de las víctimas del devastador sismo de 1985 en la Ciudad de México.

Más allá del tributo y el respeto a las vidas perdidas en aquella tragedia, las autoridades remarcaron que este recordatorio histórico debe servir como un llamado permanente a fortalecer y consolidar la cultura de la prevención en todos los sectores de la sociedad.

Reconocen a los héroes

La conmemoración sirvió también para extender un reconocimiento público a la labor diaria de rescatistas, cuerpos de emergencia, corporaciones de seguridad, personal operativo y grupos de voluntarios.

Se destacó la vocación de servicio, la preparación constante y el compromiso con el que estos equipos trabajan para proteger la vida y el patrimonio de las familias neoleonesas ante cualquier contingencia.

Bajo el lema de que "la prevención nos une y la vocación de servir nos fortalece", el acto concluyó reafirmando el compromiso de las instituciones y la ciudadanía para mantener la coordinación y la gestión integral de riesgos en la entidad.