Hombres pelean y son detenidos por posesión de droga en Juárez

Dos hombres fueron detenidos por delitos contra la salud, tras ser sorprendidos en una riña en la vía pública en la colonia Fraccionamiento Arcadia en Juárez.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Juárez realizaban recorridos de prevención y vigilancia sobre la calle Adonis cuando observaron a dos hombres discutiendo y empujándose,.

Por lo que los abordaron y fueron identificados como Fernando César “N”, de 32 años, y Bernardo Alejandro “N”, de 21, quienes accedieron a una inspección preventiva.

Durante la revisión, se les aseguraron diversas bolsas de plástico con hierba verde y seca con las características de la marihuana, dos básculas grameras, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su responsabilidad en delitos contra la salud.