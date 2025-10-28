Hombres obligan a perro a beber whisky; Samuel García reacciona

En un video compartido en redes sociales, un perro adulto es sujetado por un hombre mientras otro lo obliga a beber alcohol de una botella de Buchanan's.

Un nuevo caso de maltrato animal está causando indignación en las redes sociales en donde un perro fue presuntamente obligado a beber whisky.

En un video compartido en redes sociales, un perro adulto es sujetado por un hombre mientras otro lo obliga a beber alcohol de una botella de Buchanan's. El presunto dueño del animal fue identificado como Víctor Manuel 'N'.

Tras la viralización del caso, el gobernador Samuel García, se pronunció al respecto en sus redes sociales y pidió una sanción ejemplar para los involucrados.

Aunque hasta el momento no se tiene confirmación del lugar en donde ocurrieron los hechos, ya se mencionan los municipios de Saltillo, Coahuila y Aramberri, en Nuevo León. El gobernador Samuel García se pronunció al respecto sobre el caso.

En un video publicado en sus redes sociales, el mandatario pidió a Parques y Vida Silvestre y a la nueva División Ambiental para que vayan a sancionar a los involucrados que pusieron al perro a beber alcohol en Aramberri.

"Tenemos que ser muy contundentes de que los animales se cuidan, se respetan y ahorita van para allá a clausurar ese lugar y a sancionar penalmente a estos cuates que le dieron whisky a un perro", mencionó el mandatario.

Y agregó: todo el peso de la ley para estos delincuentes que dañan a nuestros seres sintientes y nuestros perritos.