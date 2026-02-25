Hombres lesionados tras caerles losa en Guadalupe

Al lugar arribaron elementos de Bomberos Guadalupe, así como cuerpos de protección civil estatal y municipal para atender a ambos de 36 años

Dos hombres resultaron lesionados luego de que una losa de techo cayera sobre ellos en una empresa ubicada en la calle Peñón Blanco y 3A Privada, en la colonia Campestre La Silla, en Guadalupe.

Los lesionados se encontraban realizando sus labores cuando una de las pesadas piezas los atrapó.

Al lugar arribaron elementos de Bomberos Guadalupe, así como cuerpos de protección civil estatal y municipal para atender a ambos de 36 años.

Uno de ellos se encontraba atrapado debajo de una estructura, presentando lesiones en la pierna izquierda con probable fractura de fémur.

Se realizó su rescate por medio de maniobras de cuerdas, logrando ponerlos en un lugar seguro, donde fueron atendidos y trasladados en ambulancia a las instalaciones de un hospital.