Hombres intentan abrir cajero en la colonia Cumbres en Monterrey

Se presume que forman parte de una banda que se dedica a realizar este tipo de actos en cajeros automáticos de la ciudad

Dos jóvenes fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, al ser sorprendidos al interior de un banco presuntamente intentando abrir un cajero automático y sustraer dinero, en el sexto sector de la colonia Cumbres.

La captura de Asbel Everardo M., de 24 años y Jesús Isaíd C., de 22 años de edad, se registró a las 04:15 horas, en Alejandro de Rodas y Paseo de las Estrellas, al norponiente de la ciudad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando observaron a dos hombres manipulando un cajero automático al interior de un banco, por lo que se detuvieron.

Los uniformados municipales desciendieron de la unidad y al verlos, los presuntos trataron de escapar, pero fueron detenidos dentro de las instalaciones.

Tras revisarlos, les encontraron un desarmador con punta plana, herramienta con la cual dañaron el cajero, pero no alcanzaron a sustraer dinero.

Las autoridades realizan las investigaciones de las actividades ilícitas de los presuntos.

Se presume que forman parte de una banda que se dedica a realizar este tipo de actos en cajeros automáticos.

Los dos jóvenes fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.