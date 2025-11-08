Hombres asesinados en Montemorelos eran de Zuazua

Las víctimas, identificadas como Reynaldo González y José Iracheta, viajaban en una Hilux cuando fueron atacadas en la Cuesta de Garrapatas.

Los dos hombres que fueron atacados a balazos en Montemorelos, mientras viajaban en una camioneta, fueron identificados y se confirmó que ambos eran originarios del municipio de Zuazua.

De acuerdo con un parte policiaco, una de las víctimas fue identificada como Reynaldo González Alemán, de 79 años de edad, de oficio mecánico.

El segundo fallecido fue identificado como José Adalberto Iracheta Martínez, quien además es tío de la alcaldesa de Zuazua.

Los hechos ocurrieron en la carretera Montemorelos–Allende, a la altura del kilómetro 212, en el tramo conocido como Cuesta de Garrapatas. Las víctimas viajaban en una camioneta Hilux, y durante el ataque también remolcaban una camioneta Chevrolet de modelo antiguo, la cual terminó atravesada sobre la vialidad.

Autoridades ministeriales investigan el móvil del ataque.