Hombres armados roban $400 mil en despacho contable de Allende

Elementos de seguridad de Santiago, Allende y Montemorelos se sumaron al operativo de búsqueda de los presuntos asaltantes que lograron escapar tras los hechos.

El atraco se registró en la Colonia Valle Dorado, en una plaza comercial donde se encuentra un despacho de Contadores Asociados, generando un fuerte dispositivo de seguridad.

La policía de Santiago, Allende y Montemorelos se desplazaron por diferentes tramos de la carretera nacional entre brechas por la búsqueda de los asaltantes.

El operativo también contó con sobrevuelos con el helicóptero de seguridad pública de Santiago por diferentes lugares de los municipios colindantes con Allende, donde se registró el asalto.

Asaltantes se llevan 400 mil de despacho en allende, vestían ropa táctica y armas.

Los hombres que perpetraron un asalto en un despacho contable del municipio de Allende lograron escapar con una fuerte suma de dinero en efectivo.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia, los hechos se registraron alrededor de las 14:25 horas en la calle Leones, dentro de la colonia Valle Dorado, un sector exclusivo del municipio.

Fuentes policiacas informaron que los responsables eran cuatro hombres armados que se desplazaban en un automóvil Volkswagen Passat de color azul marino. Los sujetos vestían ropa táctica, chalecos antibalas y portaban pasamontañas, además de estar fuertemente armados.

Según el testimonio de la parte afectada, la víctima se encontraba afuera de la oficina cuando observó que los hombres descendieron del vehículo; dos de ellos ingresaron a la cochera y lo amagaron con armas de fuego. Posteriormente, los asaltantes entraron al despacho, donde también intimidaron al personal y sustrajeron aproximadamente 400 mil pesos en efectivo.

Tras el robo, los delincuentes huyeron del lugar, lo que provocó un amplio operativo por parte de elementos policiacos de Allende, Santiago y Montemorelos. Pese al despliegue, los cuatro hombres lograron escapar con el dinero.