Hombres armados asaltaron con violencia una gasera en Guadalupe

Tras amenazar al guardia, el delincuente obligó al guardia a ingresar al patio de la empresa donde había un automóvil tipo Versa en color vino

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con arma de fuego, dos delincuentes irrumpieron en una gasera del municipio de Guadalupe y tras realizar disparos se apoderaron de un automóvil.

El robo con violencia ocurrió a las 06:30 horas del viernes en la empresa Gas Económico.

La gasera se

Localiza sobre la avenida Israel Cavazos al norte de Benito Juárez en la colonia Cerro Azul.

Se estableció que el atraco fue cometido por dos sujetos que llegaron a bordo de una camioneta en color gris.

Luego de estacionarse cerca de la caseta de vigilancia, uno de los delincuentes descendió portando una pistola escuadra.

Tras amenazar al guardia, el delincuente obligó al guardia a ingresar al patio de la empresa donde había un automóvil tipo Versa en color vino.

Para amedrentar y causar pánico el sujeto accionó el arma de fuego para destrozar uno de los cristales del automóvil.

Posteriormente el sujeto abordó el auto y junto con su cómplice se dieron a la fuga con dirección a la avenida Miguel de la Madrid.

En la escena de

Los hechos quedaron los pedazos de vidrio y un casquillo de bala.

La zona fue inmediatamente resguardada por elementos de la Policía Municipal de Guadalupe, agentes ministeriales y Fuerza Civil.

Los detectives de l Agencia Estatal de Investigaciones se entrevistaron con el guardia, quien ya presentó la denuncia de hechos.

Asimismo los agentes revisaban la cámaras de seguridad, la cuales son tres colocadas a la entrada de la gasera.