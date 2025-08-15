Hombres armados amagan a familia, le roban camioneta y dinero

Hombres armados, encapuchados y con armas largas amagaron a una familia para despojarlos de una camioneta y $150 mil pesos en efectivo en colonia Montebello

Hombres armados, encapuchados y con armas largas amagaron a una familia para despojarlos de una camioneta y $150 mil pesos efectivos en colonia Montebello, en el municipio de Juárez.

Los hechos se registraron en la avenida Montebello, en el domicilio marcado con el número 308, a donde ingresaron siete hombres armados, quienes asaltaron a las personas que estaban en el lugar y los despojaron de $150 mil pesos en efectivo y una camioneta marca Honda, tipo Odyssey en color gris con placas RNZ-382-B.

Momentos más tarde; la camioneta fue localizada por el grupo Halcón, especializado en robo de vehículos, sobre la carretera a San Roque, estacionada frente a unos locales.

Al lugar se arribaron elementos de la policía ministerial, para iniciar las investigaciones correspondientes y dar con los responsables del atraco.