Hombre vuelca su auto tras maniobra imprudente en Apodaca

Un hombre de 30 años resultó sin lesiones de consideración luego de terminar volcado sobre la lateral de una avenida en el municipio de Apodaca, durante la noche de este miércoles.

El percance ocurrió alrededor de las 21:55 horas en el cruce de Camino Real Mezquital–Santa Rosa y la avenida Concordia, donde cuerpos de auxilio y policías municipales se movilizaron tras recibir el reporte.

Al llegar al sitio, elementos de Protección Civil de Nuevo León encontraron a oficiales de la Policía de Apodaca abanderando la zona, así como a familiares del conductor.

El implicado, identificado como Edgar Erick Martínez Flores, aseguró sentirse estable y sin malestares, motivo por el que rechazó recibir atención médica en el lugar.

De acuerdo con la versión narrada por el propio conductor, él circulaba con el semáforo en verde sobre la avenida Mezquital–Santa Rosa cuando otro vehículo realizó una vuelta en “U” sin precaución. Para evitar el impacto, perdió el control del Nissan Tiida blanco que manejaba, , quedando volcado a un costado de la vía.

Las autoridades descartaron riesgos adicionales en la zona y el conductor quedó en espera del pase médico correspondiente por parte de su aseguradora. Tránsito del municipio tomó conocimiento del hecho y se hizo cargo de las diligencias.