Hombre suma 133 años de prisión por diversos delitos en NL

Además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá cubrir la reparación del daño, incluyendo la indemnización correspondiente

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que un juez dictó una sentencia condenatoria de 61 años de prisión contra José “N”, de 32 años de edad, tras encontrarlo responsable de los delitos de secuestro exprés agravado y robo ejecutado con violencia.

Durante el juicio oral, una agente del Ministerio Público especializada en robo de vehículos presentó pruebas y testimonios que acreditaron la participación directa del acusado en los hechos. Tras analizar los argumentos de ambas partes, el juez determinó que existían elementos suficientes para establecer su responsabilidad penal.

Además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá cubrir la reparación del daño, incluyendo la indemnización correspondiente, gastos funerarios y el valor de un vehículo Chevrolet Aveo que hasta la fecha no ha sido recuperado.

Hechos ocurrieron en la colonia Colinas del Aeropuerto

Los hechos ocurrieron el 3 de julio de 2022 en la colonia Colinas del Aeropuerto, en el municipio de Pesquería. De acuerdo con la investigación, la víctima fue citada por una mujer y, al llegar al lugar, fue abordada por José “N” y otros dos hombres.

Presuntamente, el ahora sentenciado utilizó un arma de fuego para amenazar a la víctima y obligarla a conducir hasta su domicilio. Una vez en la vivienda, los agresores la sometieron, la encerraron en un baño y se apoderaron de diversas pertenencias, además de llevarse el automóvil en el que viajaba.

Acumula 133 años de prisión por diversos delitos

La Fiscalía destacó que José “N” ya había sido sentenciado en agosto de 2024 a 72 años de prisión por delitos de feminicidio, desaparición de personas y delitos contra instituciones oficiales y servidores públicos.

Con esta nueva resolución judicial, el acusado acumula un total de 133 años de prisión por diversos delitos cometidos en Nuevo León.